Atelier portrait argentique, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales De La Seine-Saint-Denis · Bobigny
Informations pratiques
Atelier portrait argentique Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales De La Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Prenez la pose avec un photographe spécialisé dans les techniques photographiques anciennes et repartez avec un tirage argentique ! Grâce à un dispositif artisanal et mobile, vous vivrez une expérience vivante, rare et mémorable permettant de redécouvrir la magie du développement argentique.
Archives départementales De La Seine-Saint-Denis 2 Rue des Coquetiers, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Atelier photos
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