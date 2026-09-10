Atelier portrait argentique, Archives départementales De La Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Atelier portrait argentique Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales De La Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Prenez la pose avec un photographe spécialisé dans les techniques photographiques anciennes et repartez avec un tirage argentique ! Grâce à un dispositif artisanal et mobile, vous vivrez une expérience vivante, rare et mémorable permettant de redécouvrir la magie du développement argentique.

Archives départementales De La Seine-Saint-Denis 2 Rue des Coquetiers, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Atelier photos