Atelier portrait au musée Remiremont
Atelier portrait au musée Remiremont mercredi 18 février 2026.
Atelier portrait au musée
12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Après une courte visite pour comprendre ce qu’est un portrait et observer ceux du musée, rentrez dans la peau d’un artiste et réalisez le portrait de vos proches. Dès 4 ans, sur réservation uniquement.Tout public
4 .
12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13 musees@remiremont.fr
English :
After a short visit to understand what a portrait is and observe the portraits in the museum, take on the role of an artist and create a portrait of your loved ones. Ages 4 and up, by reservation only.
