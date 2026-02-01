Atelier portrait au musée Remiremont

Atelier portrait au musée

12 Rue du Général-Humbert Remiremont Vosges

Après une courte visite pour comprendre ce qu’est un portrait et observer ceux du musée, rentrez dans la peau d’un artiste et réalisez le portrait de vos proches. Dès 4 ans, sur réservation uniquement.Tout public

12 Rue du Général-Humbert Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13 musees@remiremont.fr

After a short visit to understand what a portrait is and observe the portraits in the museum, take on the role of an artist and create a portrait of your loved ones. Ages 4 and up, by reservation only.

