Atelier Portrait de famille Bruch

Atelier Portrait de famille Bruch samedi 27 septembre 2025.

Atelier Portrait de famille

Allée de l’Albret Bruch Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Venez profiter d’un moment convivial, chaleureux et original en famille.

La Bibliothèque municipale de Bruch vous invite le samedi 27 septembre, de 10h30 à 12h00, à l’Espace des Deux Tours pour profiter d’un atelier « Portrait de Famille » animé par Eva CLOUET (Consultante parentalité).

Toutes les familles sont les bienvenues. Parents-enfants, grands-parents-enfants, oncles, tantes …

Inscriptions obligatoires. .

Allée de l’Albret Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 98 90 bibliotheque.bruch@orange.fr

English : Atelier Portrait de famille

German : Atelier Portrait de famille

Italiano :

Espanol : Atelier Portrait de famille

L’événement Atelier Portrait de famille Bruch a été mis à jour le 2025-09-16 par OT de l’Albret