Atelier Portrait de famille Bruch

Allée de l’Albret Bruch Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Venez profiter d’un moment convivial, chaleureux et original en famille.
La Bibliothèque municipale de Bruch vous invite le samedi 27 septembre, de 10h30 à 12h00, à l’Espace des Deux Tours pour profiter d’un atelier « Portrait de Famille » animé par Eva CLOUET (Consultante parentalité).
Toutes les familles sont les bienvenues. Parents-enfants, grands-parents-enfants, oncles, tantes …
Inscriptions obligatoires. .
Allée de l’Albret Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 98 90 bibliotheque.bruch@orange.fr
