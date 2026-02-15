Atelier, Portrait de femmes artistes La Distylerie Luçon
Atelier, Portrait de femmes artistes
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 15:30:00
2026-04-21
Un atelier artistique pour petits et grands !
Après une brève présentation de quelques grandes femmes artistes, initiez-vous à l’art du portrait en réalisant le portrait de l’une d’entre elles. Un atelier pour rendre hommage au talent et à la créativité de ces femmes remarquables !
Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés de plus de 8 ans.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
An art workshop for young and old!
