Atelier, Portrait de femmes artistes La Distylerie Luçon

Atelier, Portrait de femmes artistes

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 15:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Un atelier artistique pour petits et grands !

Après une brève présentation de quelques grandes femmes artistes, initiez-vous à l’art du portrait en réalisant le portrait de l’une d’entre elles. Un atelier pour rendre hommage au talent et à la créativité de ces femmes remarquables !

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés de plus de 8 ans.

.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An art workshop for young and old!

L’événement Atelier, Portrait de femmes artistes Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud