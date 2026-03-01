Atelier Portrait de George Sand

7 Rue Voltaire Reuilly Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-21 15:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Des papiers qui volent, des couleurs qui dansent, un peu de folie… et voilà George Sand qui apparaît !

Venez exprimer votre créativité lors de notre prochain atelier dédié au collage cette fois ! En jouant avec les textures et les couleurs, nous donnerons vie ensemble au portrait de cette figure littéraire emblématique.

L’atelier se fait sur réservation (les places sont limitées !) 02 54 49 10 47 .

7 Rue Voltaire Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 10 47 maisondereuilly@reuilly.fr

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English :

Flying papers, dancing colors, a bit of madness… and George Sand appears!

L’événement Atelier Portrait de George Sand Reuilly a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays d’Issoudun