Atelier Portrait, eux et nous – Rue du 19 Mars 1962 Léognan 18 juin 2025 16:00

Gironde

Atelier Portrait, eux et nous Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 16:00:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Les enfants deviennent des minis-illustrateurs, ils apprennent à dessiner les personnages et s’amusent en recréant une œuvre à partir de l’album Ours, Baleine, et Nous . L’illustratrice Marjorie BÉAL propose aux enfants de travailler sur l’autoportrait et le portrait.

L’enfant réalisera son portrait et celui d’un animal.

Utilisation de technique mixte ( dessin / feutres / pastels / collage).

À partir de 6 ans.

Inscription obligatoire ou en ligne ou auprès de la bibliothèque.

En partenariat avec la Communauté des Communes de Montesquieu, la librairie Des livres à bord et le réseau de Bibliothèque En Voiture Simone. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

English : Atelier Portrait, eux et nous

German : Atelier Portrait, eux et nous

Italiano :

Espanol : Atelier Portrait, eux et nous

L’événement Atelier Portrait, eux et nous Léognan a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Montesquieu