Atelier Portrait fondu Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Portrait fondu
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
30 octobre 2025 14:30:00
2025-10-30
Créer, dessiner, jouer avec les couleurs !
Dessiner comme un vrai artiste, s’amuser avec les couleurs, découvrir la magie de l’aquarelle, des pastels et du collage… Voici ce que vous propose Fanny dans son atelier mixed media .
Durant 2 heures, en solo ou en famille, vous, et/ou votre enfant découvrirez comment réaliser un portrait réaliste sur fond abstrait avec une technique simple et amusante utilisant plusieurs matières et médiums.
Créativité, détente et lâcher-prise seront les maîtres-mots de ce premier atelier haut en couleurs !
Lors de votre inscription n’hésitez pas à nous envoyer une photo, le portrait que vous voudrez dessiner et nous nous chargerons de l’imprimer pour le jour J.
Ouvert à tous à partir de 8 ans en autonomie
Matériel fourni
Réservation obligatoire .
+33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr
