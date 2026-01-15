Atelier Portrait foufou Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Portrait foufou

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Créer, dessiner, jouer avec les couleurs !

Dessiner comme un vrai artiste, s’amuser avec les couleurs, découvrir la magie de l’aquarelle, des pastels et du collage… Voici ce que vous propose Fanny dans son atelier mixed media .

Durant 2 heures, en solo ou en famille, vous, et/ou votre enfant découvrirez comment réaliser un portrait réaliste sur fond abstrait avec une technique simple et amusante utilisant plusieurs matières et médiums.

Créativité, détente et lâcher-prise seront les maîtres-mots de ce premier atelier haut en couleurs !

Lors de votre inscription n’hésitez pas à nous envoyer une photo, le portrait que vous voudrez dessiner et nous nous chargerons de l’imprimer pour le jour J.

Ouvert à tous à partir de 8 ans en autonomie

Matériel fourni

Réservation obligatoire .

