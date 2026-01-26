Atelier Portrait végétal Seuilly

Atelier Portrait végétal

Musée Rabelais la Devinière 4 rue de la Devinière Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : – – 9 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:15:00

Date(s) :

2026-02-18

Du musée au jardin, les enfants explorent l’art du portrait ! Après la visite, place à la création ils composent Rabelais ou Gargantua version Arcimboldo, avec feuilles, herbes et pétales cueillis sur place.

A partir de la flore des jardins, l’atelier propose aux enfants la réalisation d’un portrait végétal. Cet atelier végétal vise à sensibiliser le jeune public à l’art du portrait avec la collecte de feuilles et d’herbes des jardins. Des portraits à la Arcimboldo sont proposés, tour à tour l’écrivain Rabelais et son personnage géant. Avant l’atelier, les enfants découvrent le musée et les différents portraits qui jalonnent le parcours. A partir de 7 ans. .

Musée Rabelais la Devinière 4 rue de la Devinière Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18 museerabelais@departement-touraine.fr

English :

From museum to garden, children explore the art of portraiture! After the visit, it’s time to get creative: they create an Arcimboldo version of Rabelais or Gargantua, using leaves, herbs and petals picked on the spot.

