Atelier : Portraits à l’ancienne, Oppidum d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune

Informations pratiques

Atelier : Portraits à l’ancienne Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Oppidum d’Ensérune Hérault

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

En écho à l’exposition temporaire Les Pionniers et au bicentenaire de la photographie, le photographe Baptiste Dete investira le site avec une chambre noire. Il vous fera découvrir les secrets d’une technique photographique ancienne et réalisera les portraits des visiteurs.

Animation gratuite, sans réservation.

Portraits réalisés dans la limite des places disponibles.

Oppidum d’Ensérune Site archéologique d’Ensérune, 34440 Nissan-lez-Enserune, France Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33467326035 https://www.enserune.fr Vestiges d’un oppidum avec pans de murs cyclopéens et silos creusés dans le sol. Tombes à incinération avec mobilier funéraire pouvant remonter au deuxième âge du fer (fibules, boucles..). Présence de céramique grecque, ibérique, campanienne et indigène. Sur le flanc méridional, ruines d’une villa romaine. Depuis Béziers ou Perpignan : N9 puis D162E Accès difficile par le village de Colombiers Depuis Carcassonne : A61 jusqu’à Narbonne, puis N9 vers Béziers et D162E Depuis Montpellier : A61 sortie Béziers ouest, direction Narbonne – Nissan-Lez-Ensérune et D162E

En écho à l’exposition temporaire Les Pionniers et au bicentenaire de la photographie, le photographe Baptiste Dete investira le site avec une chambre noire. Il vous fera découvrir les secrets d’une…

© Baptiste Dedé