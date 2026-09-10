UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nissan-lez-Enserune

Atelier : Portraits à l’ancienne, Oppidum d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune

samedi 19 septembre 2026 · Oppidum d'Ensérune · Nissan-lez-Enserune

Atelier : Portraits à l’ancienne, Oppidum d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Oppidum d'Ensérune
Adresse
Site archéologique d'Ensérune, 34440 Nissan-lez-Enserune, France
Ville
34440 Nissan-lez-Enserune
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Atelier : Portraits à l’ancienne Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Oppidum d’Ensérune Hérault

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

En écho à l’exposition temporaire Les Pionniers et au bicentenaire de la photographie, le photographe Baptiste Dete investira le site avec une chambre noire. Il vous fera découvrir les secrets d’une technique photographique ancienne et réalisera les portraits des visiteurs.

Animation gratuite, sans réservation.

Portraits réalisés dans la limite des places disponibles.

Oppidum d’Ensérune Site archéologique d’Ensérune, 34440 Nissan-lez-Enserune, France Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33467326035 https://www.enserune.fr Vestiges d’un oppidum avec pans de murs cyclopéens et silos creusés dans le sol. Tombes à incinération avec mobilier funéraire pouvant remonter au deuxième âge du fer (fibules, boucles..). Présence de céramique grecque, ibérique, campanienne et indigène. Sur le flanc méridional, ruines d’une villa romaine. Depuis Béziers ou Perpignan : N9 puis D162E Accès difficile par le village de Colombiers Depuis Carcassonne : A61 jusqu’à Narbonne, puis N9 vers Béziers et D162E Depuis Montpellier : A61 sortie Béziers ouest, direction Narbonne – Nissan-Lez-Ensérune et D162E
En écho à l’exposition temporaire Les Pionniers et au bicentenaire de la photographie, le photographe Baptiste Dete investira le site avec une chambre noire. Il vous fera découvrir les secrets d’une…

© Baptiste Dedé

À voir aussi à Nissan-lez-Enserune (Hérault)