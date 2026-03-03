Atelier Portraits comme Voltz Champagney

Atelier Portraits comme Voltz

Drague du Magny à Champagney Champagney Haute-Saône

Début : 2026-04-08 15:00:00

La médiathèque de Champagney propose un atelier Portraits comme Voltz .

Lectures puis atelier de création de portraits avec des objets à la manière de Christian Voltz. Lectures, découvertes de de l’illustration typique de Christian Voltz, puis création de portraits en fonction des différentes émotions, avec plein de petit bazar.

Atelier manuel pour enfants dès 5 ans

Gratuit Sur inscription au 03 84 23 16 91 .

Drague du Magny à Champagney Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.champagney@ccrc70.fr

