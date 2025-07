ATELIER PORTRAITS D’ANIMAUX Saint-Bauzille-de-Montmel

La médiathèque vous invite à un atelier créatif autour des portraits d’animaux venez dessiner, imaginer et donner vie à vos bêtes préférées ! Un moment ludique pour petits et grands, dans le cadre de la grande fête du livre jeunesse Partir en Livre.

Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie mediatheque@saintbauzilledemontmel.fr

English :

The mediatheque invites you to a creative workshop on animal portraits: come and draw, imagine and bring to life your favorite animals! A fun event for young and old, as part of the Partir en Livre children’s book festival.

German :

Die Mediathek lädt Sie zu einem kreativen Workshop rund um Tierporträts ein: Zeichnen Sie, stellen Sie sich vor und erwecken Sie Ihre Lieblingstiere zum Leben! Ein spielerischer Moment für Groß und Klein im Rahmen des großen Kinderbuchfestivals Partir en Livre.

Italiano :

La biblioteca multimediale vi invita a un laboratorio creativo basato sul ritratto degli animali: venite a disegnare, immaginare e dare vita ai vostri animali preferiti! Divertente per grandi e piccini, fa parte del festival del libro per bambini Partir en Livre.

Espanol :

La biblioteca multimedia te invita a un taller creativo basado en el retrato de animales: ¡ven a dibujar, imaginar y dar vida a tus animales favoritos! Divertido para grandes y pequeños, forma parte del festival del libro infantil Partir en Livre.

