Atelier Portraits d’antan et d’aujourd’hui Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes 10 juillet 2025

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Venez réinterpréter des portraits de différentes époques pour leur donner un sens actuel et personnel par l’usage du pastel.

Début : 2025-07-10T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T16:30:00.000+02:00

Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes Rennes Ille-et-Vilaine