Atelier Portraits d’antan et d’aujourd’hui – Musée Maurepas Rennes, 25 juin 2025, Rennes.

Atelier Portraits d’antan et d’aujourd’hui Musée Maurepas Rennes Mercredi 25 juin, 14h30

(Re)découvrez l’art du portrait à travers les “veilleurs” d’Isabelle Arthuis au Musée Maurepas et redonnez vie aux personnages des tableaux.

En s’inspirant du travail de l’artiste Isabelle Arthuis qui a réalisé les portraits noir et blanc présentés dans les sculptures-vitrines aux abords de la station de métro Gros-Chêne, venez réinterpréter des portraits de différentes époques pour leur donner un sens actuel et personnel par l’usage du pastel.

___



**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-25T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-25T15:30:00.000+02:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/maurepas/atelier-portraits-dantan-et-daujourdhui

Musée Maurepas 20 quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine