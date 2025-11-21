Atelier post partum La fatigue des jeunes parents Les Mères Veillent Tiers-lieu Kermaria Plonéour-Lanvern
Atelier post partum La fatigue des jeunes parents Les Mères Veillent Tiers-lieu Kermaria Plonéour-Lanvern vendredi 21 novembre 2025.
Atelier post partum La fatigue des jeunes parents
Les Mères Veillent Tiers-lieu Kermaria 23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-21 12:00:00
2025-11-21
Coût de l’atelier 38€ (que vous veniez seule ou accompagnée d’un proche). Le paiement se fera sur place, par chèques ou espèces. Vous pouvez venir avec votre bébé !
Thème du jour La fatigue des jeunes parents Les clefs pour prévenir l’épuisement physique et mental.
Au programme de l’atelier
– un accueil chaleureux autour d’une tisane et de gourmandises.
– Sommeil & Fatigue organiser les besoins de bébé, maman, papa , co-parent.
– L’épuisement mental comprendre & prévenir la dépression post-partum
– Routine yoga & respiration spéciale récupération
– L’alimentation comme soutien d’un corps qui puise dans ses réserves !
– La thyroïde la clef de notre énergie !
– Temps de relaxation finale et d’échanges
À la fin de l’atelier, nous vous transmettrons un livret PDF avec des ressources pour aborder le mieux possible cette période de post-partum lectures, coordonnées utiles, recettes, etc.
Ces ateliers sont co-animés par
Clémentine Corjon (accompagnante en périnatalité haptonomie, yoga, massages), de La Maison Douce
– et Pauline Bonte (Naturopathe spécialisée en santé féminine et professeure de yoga)
https://paulinebonte.fr/ .
