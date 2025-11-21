Atelier post partum La fatigue des jeunes parents Les Mères Veillent Tiers-lieu Kermaria Plonéour-Lanvern

Atelier post partum La fatigue des jeunes parents

Les Mères Veillent Tiers-lieu Kermaria 23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-21 12:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Coût de l’atelier 38€ (que vous veniez seule ou accompagnée d’un proche). Le paiement se fera sur place, par chèques ou espèces. Vous pouvez venir avec votre bébé !

Thème du jour La fatigue des jeunes parents Les clefs pour prévenir l’épuisement physique et mental.

Au programme de l’atelier

– un accueil chaleureux autour d’une tisane et de gourmandises.

– Sommeil & Fatigue organiser les besoins de bébé, maman, papa , co-parent.

– L’épuisement mental comprendre & prévenir la dépression post-partum

– Routine yoga & respiration spéciale récupération

– L’alimentation comme soutien d’un corps qui puise dans ses réserves !

– La thyroïde la clef de notre énergie !

– Temps de relaxation finale et d’échanges

À la fin de l’atelier, nous vous transmettrons un livret PDF avec des ressources pour aborder le mieux possible cette période de post-partum lectures, coordonnées utiles, recettes, etc.

Ces ateliers sont co-animés par

Clémentine Corjon (accompagnante en périnatalité haptonomie, yoga, massages), de La Maison Douce

– et Pauline Bonte (Naturopathe spécialisée en santé féminine et professeure de yoga)

https://paulinebonte.fr/ .

Les Mères Veillent Tiers-lieu Kermaria 23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 35 24 71 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier post partum La fatigue des jeunes parents Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2025-11-17 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN