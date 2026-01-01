Atelier pot boule disco fleuri Atelier Boui-Boui Clères
Atelier pot boule disco fleuri Atelier Boui-Boui Clères samedi 24 janvier 2026.
Atelier pot boule disco fleuri
Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24 16:30:00
2026-01-24
Place aux paillettes !
Pour cet atelier, venez habiller un pot disco à suspendre.
En suivant les conseils, vous pourrez agrémenter votre création en piochant dans les fleurs et composer votre pot floral selon vos envies.
Vous repartez avec votre pot prêt à être posé ou suspendu , les rayons du soleil viendront s’y refléter et amener une touche lumineuse à votre décoration.
Matériel entièrement fourni.
Durée de l’atelier 1h30. .
Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères 76690 Seine-Maritime Normandie
