Atelier pot boule disco fleuri Atelier Boui-Boui Clères

Atelier pot boule disco fleuri

Atelier Boui-Boui 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Place aux paillettes !

Pour cet atelier, venez habiller un pot disco à suspendre.

En suivant les conseils, vous pourrez agrémenter votre création en piochant dans les fleurs et composer votre pot floral selon vos envies.

Vous repartez avec votre pot prêt à être posé ou suspendu , les rayons du soleil viendront s’y refléter et amener une touche lumineuse à votre décoration.

Matériel entièrement fourni.

Durée de l’atelier 1h30. .

