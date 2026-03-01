Atelier potager Saint-Gonnery

Atelier potager

4 Le Guernol Saint-Gonnery Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

L’entreprise Le Sciellour vous invite à participer à un atelier convivial dédié au potager.

Pendant deux heures, vous découvrirez les bases pour réussir vos cultures l’association des légumes, le choix des variétés, les méthodes de semis et les protections à mettre en place au printemps.

Atelier animé par André Le Sciellour, expert du végétal depuis plus de 30 ans.

Ouvert à tous, débutants comme passionnés.

Un moment idéal pour apprendre, échanger et cultiver son potager dans de bonnes conditions. .

4 Le Guernol Saint-Gonnery 56920 Morbihan Bretagne +33 6 87 73 57 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

