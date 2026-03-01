Atelier potager Saint-Gonnery
Atelier potager Saint-Gonnery samedi 14 mars 2026.
Atelier potager
4 Le Guernol Saint-Gonnery Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
L’entreprise Le Sciellour vous invite à participer à un atelier convivial dédié au potager.
Pendant deux heures, vous découvrirez les bases pour réussir vos cultures l’association des légumes, le choix des variétés, les méthodes de semis et les protections à mettre en place au printemps.
Atelier animé par André Le Sciellour, expert du végétal depuis plus de 30 ans.
Ouvert à tous, débutants comme passionnés.
Un moment idéal pour apprendre, échanger et cultiver son potager dans de bonnes conditions. .
4 Le Guernol Saint-Gonnery 56920 Morbihan Bretagne +33 6 87 73 57 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier potager Saint-Gonnery a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté