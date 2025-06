Atelier poterie (3-6 ans) Maison de la Hague La Hague 20 août 2025 10:30

Manche

Atelier poterie (3-6 ans) Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Début : 2025-08-20 10:30:00

fin : 2025-08-20 11:30:00

2025-08-20

Découvrez cette technique utilisée par nos lointains ancêtres avant l’invention du tour et réalisez de jolies créations.

Maison de la Hague Le Tourp

La Hague 50440 Manche Normandie

English : Atelier poterie (3-6 ans)

Discover this technique, used by our distant ancestors before the invention of the lathe, and make beautiful creations.

German :

Entdecken Sie diese Technik, die von unseren fernen Vorfahren vor der Erfindung der Drehbank verwendet wurde, und fertigen Sie hübsche Kreationen an.

Italiano :

Scoprite questa tecnica utilizzata dai nostri lontani antenati prima dell’invenzione del tornio e realizzate delle bellissime creazioni.

Espanol :

Descubra esta técnica utilizada por nuestros lejanos antepasados antes de la invención del torno y realice algunas hermosas creaciones.

