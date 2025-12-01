Atelier poterie (3- 6 ans) Maison de la Hague La Hague

Atelier poterie (3- 6 ans)

Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 10:30:00

fin : 2025-12-31 11:30:00

Date(s) :

2025-12-31

Découvrez cette technique utilisée par nos lointains ancêtres avant l’invention du tour et réalisez de jolis créations ! .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie

English : Atelier poterie (3- 6 ans)

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier poterie (3- 6 ans) La Hague a été mis à jour le 2025-11-18 par Attitude Manche