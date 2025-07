ATELIER POTERIE (8-12 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat

ATELIER POTERIE (8-12 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat jeudi 24 juillet 2025.

ATELIER POTERIE (8-12 ans)

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif :

Date :

Début : Jeudi 2025-07-24 14:00:00

fin : 2025-07-24 15:30:00

Date(s) :

2025-07-24 2025-08-07

Laissez exprimer votre créativité en façonnant une poterie en argile auto-durcissant. Notre exposition temporaire De Terre et de feu pourra vous inspirer !

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr

English :

Express your creativity by shaping a self-hardening clay pot. Our temporary exhibition De Terre et de feu will be sure to inspire you!

German :

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, indem Sie eine Töpferei aus selbsthärtendem Ton formen. Unsere Sonderausstellung De Terre et de Feu könnte Sie inspirieren!

Italiano :

Esprimete la vostra creatività modellando un vaso in argilla autoindurente. La nostra mostra temporanea De Terre et de feu vi ispirerà sicuramente!

Espanol :

Exprese su creatividad dando forma a una vasija de barro autoendurecible. Nuestra exposición temporal De Terre et de feu seguro que te inspira

