Atelier poterie adulte à Figeac Figeac
Atelier poterie adulte à Figeac
2, chemin du Puech de Balajou Figeac Lot
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Faire ses céramiques à l’atelier avec vue sur le jardin
Un atelier poterie pour se connecter à la terre et à sa créativité !
Un temps à l’atelier pour partager mon univers et ma pratique.
Faire ses céramiques à l’atelier avec vue sur le jardin. Préparer la terre.
Initiation aux techniques du modelage pincer, caresser, assembler, barbotiner…
Façonner ses poteries.
Chacun·e est invité·e à se relier à sa créativité et j’apporterai mon soutien technique pour modeler vos projets et visions dans la matière.
.
2, chemin du Puech de Balajou Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 80 12 51 56 helene.maury.ceramiques@gmail.com
English :
A pottery workshop to connect with the earth and your creativity!
A time at the studio to share my world and my practice.
Making your ceramics at the studio with a view of the garden
