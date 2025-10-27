Atelier Poterie Jardin de la Tournerie Argentonnay

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-31

2025-10-27 2025-10-30

Viens fabriquer ton pot magique en terre pendant les vacances de la Toussaint.

Ateliers modelage destinés aux enfants de 7 à 11ans sur inscription. Prévoir un tablier.

Date limite d’inscription le 22/10/25. .

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59 tournerie79@gmail.com

