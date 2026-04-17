Atelier poterie, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne
Atelier poterie, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne vendredi 17 avril 2026.
Atelier poterie, au Château de Morlanne
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Pour les Géants de 7 à 11 ans découverte de l’histoire de la poterie médiévale, puis fabrication et décoration d’un carreau médiéval. Sur réservation. .
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr
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English : Atelier poterie, au Château de Morlanne
L’événement Atelier poterie, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran