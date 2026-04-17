Atelier poterie, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier poterie, au Château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Pour les Géants de 7 à 11 ans découverte de l’histoire de la poterie médiévale, puis fabrication et décoration d’un carreau médiéval. Sur réservation. .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr

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English : Atelier poterie, au Château de Morlanne

L’événement Atelier poterie, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran