Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier poterie, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier poterie, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier poterie, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Château de Morlanne

Adresse : 34 Carrère du Château

Ville : 64370 Morlanne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : 9 9 9 Tarif de base plein tarif

Atelier poterie, au Château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Pour les Géants de 7 à 11 ans découverte de l’histoire de la poterie médiévale, puis fabrication et décoration d’un carreau médiéval. Sur réservation.   .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27  chateaudemorlanne@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier poterie, au Château de Morlanne

L’événement Atelier poterie, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran