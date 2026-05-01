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Atelier poterie au Goût du Risoux Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine

Atelier poterie au Goût du Risoux Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Restaurant Au goût du Risoux

Adresse : 4606 Route des Fontaines

Ville : 39400 Bellefontaine

Département : Jura

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bellefontaine

Atelier poterie au Goût du Risoux

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :
2026-05-20

En partenariat avec Pauline de La ruche au pot, le restaurant Au goût du Risoux vous propose un atelier poterie ! Initiez-vous au modelage et au tournage, seul ou en binôme adulte/enfant.
Sur réservation places limitées à 6 binômes.   .

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32 

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English : Atelier poterie au Goût du Risoux

L’événement Atelier poterie au Goût du Risoux Bellefontaine a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE