Atelier poterie au Goût du Risoux Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine

Bellefontaine

Atelier poterie au Goût du Risoux

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

En partenariat avec Pauline de La ruche au pot, le restaurant Au goût du Risoux vous propose un atelier poterie ! Initiez-vous au modelage et au tournage, seul ou en binôme adulte/enfant.

Sur réservation places limitées à 6 binômes. .

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32

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English : Atelier poterie au Goût du Risoux

L’événement Atelier poterie au Goût du Risoux Bellefontaine a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE