Atelier poterie au Goût du Risoux Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine
Atelier poterie au Goût du Risoux Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine mercredi 20 mai 2026.
Bellefontaine
Atelier poterie au Goût du Risoux
Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
En partenariat avec Pauline de La ruche au pot, le restaurant Au goût du Risoux vous propose un atelier poterie ! Initiez-vous au modelage et au tournage, seul ou en binôme adulte/enfant.
Sur réservation places limitées à 6 binômes. .
Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 69 55 32
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English : Atelier poterie au Goût du Risoux
L’événement Atelier poterie au Goût du Risoux Bellefontaine a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE