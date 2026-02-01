Atelier poterie avec Christine Gatuing-Clabé Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Atelier poterie avec Christine Gatuing-Clabé Espace Culturel du Pays de Nay Nay samedi 28 février 2026.
Atelier poterie avec Christine Gatuing-Clabé
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
L’argile joue le jeu ! Découvrez le monde malléable de la poterie en réalisant deux pièces d’un jeu d’échec un pion et une figurine au choix. Les créations seront ensuite exposées à la médiathèque sur la période du festival kyrielle.
2 séances 14h ou 15h30
Pour enfants dès 7 ans Sur inscription .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier poterie avec Christine Gatuing-Clabé Nay a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay