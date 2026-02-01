Atelier poterie avec Christine Gatuing-Clabé Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Atelier poterie avec Christine Gatuing-Clabé

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’argile joue le jeu ! Découvrez le monde malléable de la poterie en réalisant deux pièces d’un jeu d’échec un pion et une figurine au choix. Les créations seront ensuite exposées à la médiathèque sur la période du festival kyrielle.

2 séances 14h ou 15h30

Pour enfants dès 7 ans Sur inscription .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier poterie avec Christine Gatuing-Clabé Nay a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay