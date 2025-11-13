Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier poterie Bonnat jeudi 13 novembre 2025.

Salle des fêtes Bonnat Creuse

Début : 2025-11-13
Atelier Poterie
Jeudi 13 Novembre Inscription avant le 3 Novembre
10h à 11h
Salle des fêtes de Bonnat

RENSEIGNEMENTS
06.68.73.30.35
rpe@portesdelacreuseenmarche.fr

–> Louloubus/ LoulouRelais et Miss Barbotine   .

Salle des fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35  rpe@portesdelacreuseenmarche.fr

