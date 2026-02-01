Atelier poterie cache-pots animaux La Sollerie Vimartin-sur-Orthe
Atelier poterie cache-pots animaux La Sollerie Vimartin-sur-Orthe mercredi 18 février 2026.
Atelier poterie cache-pots animaux
La Sollerie Atelier de la Chapelle du Chêne Vimartin-sur-Orthe Mayenne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:30:00
2026-02-18
Poterie en famille façonner avec de l’argile un pot pour accueillir une plante.
En forme de petit mammifère, avec des couleurs naturelles, elle prendra toute sa personnalité.
À partir de 8 ans, sur inscription.
Argile, couleurs, outillage et cuisson compris.
Atelier proposé par Anne Corre, céramiste et sculptrice. .
La Sollerie Atelier de la Chapelle du Chêne Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 48 23 58 accordceramique@gmail.com
English :
Family pottery: use clay to create a pot for a plant.
