Atelier poterie cache-pots animaux La Sollerie Vimartin-sur-Orthe

Atelier poterie cache-pots animaux

La Sollerie Atelier de la Chapelle du Chêne Vimartin-sur-Orthe Mayenne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Poterie en famille façonner avec de l’argile un pot pour accueillir une plante.

En forme de petit mammifère, avec des couleurs naturelles, elle prendra toute sa personnalité.

À partir de 8 ans, sur inscription.

Argile, couleurs, outillage et cuisson compris.

Atelier proposé par Anne Corre, céramiste et sculptrice. .

La Sollerie Atelier de la Chapelle du Chêne Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 48 23 58 accordceramique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family pottery: use clay to create a pot for a plant.

L’événement Atelier poterie cache-pots animaux Vimartin-sur-Orthe a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons