Atelier poterie Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac

Atelier poterie Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac jeudi 23 octobre 2025.

Atelier poterie

Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 10:15:00

fin : 2025-10-30 12:15:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

Initiez-vous aux techniques de modelage de l’argile et repartez avec votre petit pot.

La terre cuite constitue l’un des premiers matériaux artificiels inventé par l’Homme. La variété des usages de la poterie au Néolithique est étonnante. Découvrez les différentes techniques de modelage et de façonnage de l’argile en fabriquant un petit pot.

Atelier à partir de 6 ans. Réservation sur le site www.museedecarnac.com .

Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier poterie Carnac a été mis à jour le 2025-09-19 par OT DE CARNAC