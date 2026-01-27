Atelier poterie céramique

10 bis Rue Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Samedi 7 février AIX-EN-OTHE Atelier poterie céramique. De 10h à 16h à la MJC.

Venez réaliser votre propre création. 60€ la séance.

Réservation +33 (0)6 63 16 21 13 60 .

10 bis Rue Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 63 16 21 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier poterie céramique Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance