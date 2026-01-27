Atelier poterie céramique Aix-Villemaur-Pâlis
Atelier poterie céramique Aix-Villemaur-Pâlis samedi 7 février 2026.
Atelier poterie céramique
10 bis Rue Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – – Eur
60
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 16:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Samedi 7 février AIX-EN-OTHE Atelier poterie céramique. De 10h à 16h à la MJC.
Venez réaliser votre propre création. 60€ la séance.
Réservation +33 (0)6 63 16 21 13 60 .
10 bis Rue Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 63 16 21 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier poterie céramique Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance