Atelier poterie céramique

MJC Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 6 juin AIX EN OTHE Atelier poterie céramique. De 10h à 16h à la MJC.

Venez façonner une pièce de vos propres mains. Plaisir de créer, désir d’offrir ou simple moment de détente… Déjeuner sorti du sac.

Organisé par L’association Expérience Terre.

60 € (matériel et cuisson inclus). Inscription obligatoire au +33 (0)6 63 16 21 13 60 .

MJC Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 63 16 21 13

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English :

L’événement Atelier poterie céramique Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance