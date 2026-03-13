Atelier poterie céramique Aix-Villemaur-Pâlis
Atelier poterie céramique Aix-Villemaur-Pâlis samedi 6 juin 2026.
Atelier poterie céramique
MJC Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – – Eur
60
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Samedi 6 juin AIX EN OTHE Atelier poterie céramique. De 10h à 16h à la MJC.
Venez façonner une pièce de vos propres mains. Plaisir de créer, désir d’offrir ou simple moment de détente… Déjeuner sorti du sac.
Organisé par L’association Expérience Terre.
60 € (matériel et cuisson inclus). Inscription obligatoire au +33 (0)6 63 16 21 13 60 .
MJC Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 63 16 21 13
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English :
L’événement Atelier poterie céramique Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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