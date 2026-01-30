Atelier poterie Créer à 2: Spécial St Valentin Jardin de la Tournerie Argentonnay
Atelier poterie Créer à 2: Spécial St Valentin Jardin de la Tournerie Argentonnay samedi 14 février 2026.
Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay
2026-02-14
2026-02-14
2026-02-14
Venez partager un moment créatif en duo, de 11h à 18h autour de l’argile.
Cet atelier est ouvert aux adultes à partir de 18ans couples, amis/ies, parent/enfant, binômes complices… pas besoin d’être en couple pour participer.
Au programme modelage et façonnage au gabarit et colombin. Vous serez accompagnés pas à pas par Céline. Chacun pourra réaliser sa propre pièce ou créer ensemble une pièce commune.
Une journée pour créer, échanger et mettre les mains dans la terre dans une ambiance chaleureuse et convivial.
Sur réservation, places limitées. .
Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59 tournerie79@gmail.com
