Atelier poterie Créer à 2: Spécial St Valentin Jardin de la Tournerie Argentonnay

Atelier poterie Créer à 2: Spécial St Valentin

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 130 – 130 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez partager un moment créatif en duo, de 11h à 18h autour de l’argile.

Cet atelier est ouvert aux adultes à partir de 18ans couples, amis/ies, parent/enfant, binômes complices… pas besoin d’être en couple pour participer.

Au programme modelage et façonnage au gabarit et colombin. Vous serez accompagnés pas à pas par Céline. Chacun pourra réaliser sa propre pièce ou créer ensemble une pièce commune.

Une journée pour créer, échanger et mettre les mains dans la terre dans une ambiance chaleureuse et convivial.

Sur réservation, places limitées. .

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59 tournerie79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier poterie Créer à 2: Spécial St Valentin

L’événement Atelier poterie Créer à 2: Spécial St Valentin Argentonnay a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Bocage Bressuirais