Atelier poterie de Noël Chez Tatie Granville

Atelier poterie de Noël

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:30:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Durant cet atelier, nous réaliserons des décorations, en argile auto-durcissante. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera Noël étoile, sapin, cœur, paillettes seront de la partie !

Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.

Réservation en ligne www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82

English : Atelier poterie de Noël

L’événement Atelier poterie de Noël Granville a été mis à jour le 2025-12-10 par OTGTM BIT Granville