Atelier poterie Duo génération Jardin de la Tournerie Argentonnay

Atelier poterie Duo génération

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 35 EUR

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-19

2026-02-12 2026-02-19

Pendant les vacances, l’atelier C’Déco’Lombins s’ouvre aux duos, composés d’un enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte, pour un temps de création, d’expérimentation et de découverte autour de la terre, en duo.

Sur réservation, places limitées. .

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59 tournerie79@gmail.com

