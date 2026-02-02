Atelier poterie Duo génération Jardin de la Tournerie Argentonnay

Atelier poterie Duo génération

Atelier poterie Duo génération Jardin de la Tournerie Argentonnay jeudi 12 février 2026.

Atelier poterie Duo génération

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-19

Date(s) :
2026-02-12 2026-02-19

Pendant les vacances, l’atelier C’Déco’Lombins s’ouvre aux duos, composés d’un enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte, pour un temps de création, d’expérimentation et de découverte autour de la terre, en duo.
Sur réservation, places limitées.   .

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59  tournerie79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier poterie Duo génération

L’événement Atelier poterie Duo génération Argentonnay a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Bocage Bressuirais