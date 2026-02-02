Atelier poterie Duo génération Jardin de la Tournerie Argentonnay
Atelier poterie Duo génération Jardin de la Tournerie Argentonnay jeudi 12 février 2026.
Atelier poterie Duo génération
Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-19
Pendant les vacances, l’atelier C’Déco’Lombins s’ouvre aux duos, composés d’un enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte, pour un temps de création, d’expérimentation et de découverte autour de la terre, en duo.
Sur réservation, places limitées. .
Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59 tournerie79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier poterie Duo génération
L’événement Atelier poterie Duo génération Argentonnay a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Bocage Bressuirais