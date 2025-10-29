Atelier poterie en famille Place du 8 Mai 1945 Saint-Uze

Atelier poterie en famille Place du 8 Mai 1945 Saint-Uze mercredi 29 octobre 2025.

Atelier poterie en famille

Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

2025-10-29 2025-10-30

Profitez d’une visite ludique comprenant un temps de création en atelier de 1h30 ! Modelage et décoration d’une pièce en terre.

Sur réservation par téléphone.

Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 98 01 contact@territoire-ceramique.com

English :

Enjoy a playful visit including 1h30 of creative workshop time! Model and decorate a clay piece.

Reservations by telephone.

German :

Genießen Sie einen spielerischen Besuch, der eine 1,5-stündige Kreativzeit in einem Atelier einschließt! Modellieren und Verzieren eines Stücks aus Ton.

Nach telefonischer Anmeldung.

Italiano :

Godetevi una visita piena di divertimento che comprende 1 ora di laboratorio creativo! Modellare e decorare un pezzo di argilla.

Prenotazione telefonica.

Espanol :

Disfrute de una visita llena de diversión que incluye una hora y media de taller creativo Modelado y decoración de una pieza de arcilla.

Reserva por teléfono.

