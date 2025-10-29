Atelier poterie en famille Place du 8 Mai 1945 Saint-Uze
Atelier poterie en famille Place du 8 Mai 1945 Saint-Uze mercredi 29 octobre 2025.
Atelier poterie en famille
Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-30 16:30:00
2025-10-29 2025-10-30
Profitez d’une visite ludique comprenant un temps de création en atelier de 1h30 ! Modelage et décoration d’une pièce en terre.
Sur réservation par téléphone.
Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 98 01 contact@territoire-ceramique.com
English :
Enjoy a playful visit including 1h30 of creative workshop time! Model and decorate a clay piece.
Reservations by telephone.
German :
Genießen Sie einen spielerischen Besuch, der eine 1,5-stündige Kreativzeit in einem Atelier einschließt! Modellieren und Verzieren eines Stücks aus Ton.
Nach telefonischer Anmeldung.
Italiano :
Godetevi una visita piena di divertimento che comprende 1 ora di laboratorio creativo! Modellare e decorare un pezzo di argilla.
Prenotazione telefonica.
Espanol :
Disfrute de una visita llena de diversión que incluye una hora y media de taller creativo Modelado y decoración de una pieza de arcilla.
Reserva por teléfono.
