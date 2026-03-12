Atelier poterie enfant (7 à 12 ans) Atelier Annie B Quiberville

Atelier poterie enfant (7 à 12 ans)

Atelier Annie B 335 Rue des Anémones Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-29

Partagez un moment créatif en famille avec Annie dans son atelier en bord de mer.

Poterie enfant 7 à 12 ans 6 enfants max durée 2h00

Les ateliers ont pour objectif la découverte de l’argile pour vos enfants. Façonner, créer, décorer… les enfants peuvent réaliser un objet décoratif, découvrir les proportions, les couleurs, les techniques de collage de la terre… dans une ambiance joyeuse !Annie les guidera tout au long du processus, les aidant à façonner leur œuvre et à y ajouter une touche personnelle. Une fois leur création terminée, elle se chargera du séchage, de la cuisson et de l’émaillage.Quelques semaines plus tard, vous pourrez venir récupérer vos pièces prêtes à trouver leur place chez vous. NB vos pièces pourront également vous être envoyées par voie postale (en supplément). .

Atelier Annie B 335 Rue des Anémones Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 03 34 53 annieb.ceramique@gmail.com

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English : Atelier poterie enfant (7 à 12 ans)

L’événement Atelier poterie enfant (7 à 12 ans) Quiberville a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux