Atelier poterie enfant chez Barbotine Neuf-Brisach
Atelier poterie enfant chez Barbotine Neuf-Brisach mercredi 12 novembre 2025.
Atelier poterie enfant chez Barbotine
20 Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-12 11:30:00
2025-11-12 2025-11-26
Vos enfants aiment créer des choses de leurs mains ? Faîtes-les participer à un atelier avec Catherine, céramiste de la boutique Barbotine.
A partir de Septembre, les ateliers enfants auront lieu 2 mercredis par mois 1 mercredi pour le façonnage et 1 mercredi pour l’émaillage.
L’inscription des ateliers du mercredi se fait pour les 2 mercredis du mois.
De cette manière, toutes les pièces réalisées seront terminées.
Septembre et Octobre, les thèmes seront l’automne (champignons, hérisson…) et dès les vacances scolaires et Novembre sur Noël. .
20 Place d’Armes Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 53 81 05 catherine.sutter22@gmail.com
