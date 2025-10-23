Atelier poterie enfant chez Barbotine

20 Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-12 10:00:00

fin : 2025-11-12 11:30:00

Date(s) :

2025-11-12 2025-11-26

Vos enfants aiment créer des choses de leurs mains ? Faîtes-les participer à un atelier avec Catherine, céramiste de la boutique Barbotine.

A partir de Septembre, les ateliers enfants auront lieu 2 mercredis par mois 1 mercredi pour le façonnage et 1 mercredi pour l’émaillage.

L’inscription des ateliers du mercredi se fait pour les 2 mercredis du mois.

De cette manière, toutes les pièces réalisées seront terminées.

Septembre et Octobre, les thèmes seront l’automne (champignons, hérisson…) et dès les vacances scolaires et Novembre sur Noël. .

20 Place d’Armes Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 53 81 05 catherine.sutter22@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier poterie enfant chez Barbotine Neuf-Brisach a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach