Atelier poterie Enfant de 7 à 11 ans Jardin de la Tournerie Argentonnay

Atelier poterie Enfant de 7 à 11 ans

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-13 2026-02-17 2026-02-20

Pendant les vacances, l’atelier C’Déco’Lombins ouvre aux enfants de 7 à 11 ans, pour un temps de création, d’expérimentation et de découverte autour de la terre.

Sur réservation, places limitées. .

Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59 tournerie79@gmail.com

