Atelier poterie Enfant de 7 à 11 ans Jardin de la Tournerie Argentonnay
Atelier poterie Enfant de 7 à 11 ans Jardin de la Tournerie Argentonnay mardi 10 février 2026.
Atelier poterie Enfant de 7 à 11 ans
Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-13 2026-02-17 2026-02-20
Pendant les vacances, l’atelier C’Déco’Lombins ouvre aux enfants de 7 à 11 ans, pour un temps de création, d’expérimentation et de découverte autour de la terre.
Sur réservation, places limitées. .
Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 34 44 59 tournerie79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier poterie Enfant de 7 à 11 ans
L’événement Atelier poterie Enfant de 7 à 11 ans Argentonnay a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Bocage Bressuirais