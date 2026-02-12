ATELIER POTERIE ENFANTS ARGILE AUTO-DURCISSANTE Montpellier

ATELIER POTERIE ENFANTS ARGILE AUTO-DURCISSANTE

Offrez à vos enfants un moment créatif et ludique autour de la poterie en argile auto-durcissante, le mardi 25 février de 10h30 à 12h, à Pépita Café (Marché du Lez, Montpellier).

Les enfants découvrent le plaisir de modeler et décorer leurs créations, guidés pas à pas dans une ambiance bienveillante. Atelier animé par Terrappy, tout le matériel est fourni et les parents peuvent accompagner.

À partir de 5 ans. Tarif 25 € enfant.

Sur réservation .

English :

Treat your children to a playful, creative pottery session in self-hardening clay, on Tuesday February 25 from 10.30am to 12pm, at Pépita Café (Marché du Lez, Montpellier).

