ATELIER POTERIE (ENFANTS) Bourgs sur Colagne lundi 20 octobre 2025.
5 rue des Eschampets Bourgs sur Colagne Lozère
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-23 16:00:00
2025-10-20
Atelier poterie
Atelier poterie pour enfants .
5 rue des Eschampets Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 7 84 68 39 77 poterielozere@gmail.com
English :
Pottery workshop
German :
Töpferei-Workshop
Italiano :
Laboratorio di ceramica
Espanol :
Taller de cerámica
