ATELIER POTERIE (ENFANTS) Bourgs sur Colagne

5 rue des Eschampets Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : 45 – 45 – EUR

Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-23 16:00:00

2025-10-20

Atelier poterie pour enfants   .

5 rue des Eschampets Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 7 84 68 39 77  poterielozere@gmail.com

English :

Pottery workshop

German :

Töpferei-Workshop

Italiano :

Laboratorio di ceramica

Espanol :

Taller de cerámica

