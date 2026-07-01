Atelier poterie enfants, en juillet , au musée de la poterie Le Châtelet
samedi 18 juillet 2026 · Le Châtelet
Informations pratiques
Le Châtelet
Atelier poterie enfants, en juillet , au musée de la poterie
Musée des Archers Le Châtelet Cher
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22
L’atelier où on a le droit de se salir les mains… et d’en être fier !
Cet été, au Musée de la Poterie des Archers, les enfants prennent le pouvoir… du tour de potier ! Venez plonger dans un monde d’argile, de créativité et de rigolade grâce à nos ateliers poterie spécialement pensés pour les artistes en herbe
Au programme ? Modelage, façonnage, patouillage et éclats de rire ! Encadrés par des pros de la terre cuite, vos enfants vont donner vie à des bols rigolos, des monstres imaginaires ou même des petites œuvres d’art. Atelier poterie à partir de 4 ans . De 10h à 12h, tarif 4€. Réservation obligatoire. 4 .
Musée des Archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75 museedesarchers@orange.fr
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English :
The workshop where you can get your hands dirty? and be proud of it!
L’événement Atelier poterie enfants, en juillet , au musée de la poterie Le Châtelet a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CHATEAUMEILLANT
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