Atelier poterie enfants Moliets-et-Maa
Atelier poterie enfants Moliets-et-Maa mercredi 25 février 2026.
Atelier poterie enfants
Place de la palle bâtiment 7 porte 1 Moliets-et-Maa Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Atelier de poterie modelage enfants, A partir de 7 ans les mercredis après-midi sur réservation, jusqu’au 29/04.
Atelier de poterie modelage enfants
A partir de 7 ans les mercredis après-midi sur réservation, jusqu’au 29/04. .
Place de la palle bâtiment 7 porte 1 Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 93 80 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier poterie enfants
Children’s pottery-modeling workshop, from age 7, Wednesday afternoons by prior arrangement, until 29/04.
L’événement Atelier poterie enfants Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-02-03 par OTI LAS