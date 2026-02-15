Atelier poterie enfants Moliets-et-Maa

Atelier poterie enfants

Place de la palle bâtiment 7 porte 1 Moliets-et-Maa Landes

Début : 2026-03-04

Atelier de poterie modelage enfants, A partir de 7 ans les mercredis après-midi sur réservation, jusqu’au 29/04.

40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 93 80 92

English : Atelier poterie enfants

Children’s pottery-modeling workshop, from age 7, Wednesday afternoons by prior arrangement, until 29/04.

