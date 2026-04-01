Atelier poterie Façonnez votre bol ou mug

2 rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 19:00:00

fin : 2026-04-16 21:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Un moment de détente et de créativité, accessible à tous, où chacun repart avec une pièce personnalisée.

Envie de mettre les mains dans la terre et de créer un objet unique du quotidien ? Cet atelier de poterie vous invite à découvrir le plaisir du modelage en réalisant votre propre bol ou mug.

Guidé pas à pas, vous apprendrez les gestes essentiels pour donner forme à votre création.

Un moment de détente et de créativité, accessible à tous, où chacun repart avec une pièce personnalisée. .

2 rue Nathan Katz Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr

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English :

A moment of relaxation and creativity, accessible to all, where everyone leaves with a personalized piece.

L’événement Atelier poterie Façonnez votre bol ou mug Waldighofen a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Sundgau