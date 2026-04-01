Atelier poterie Façonnez votre bol ou mug Waldighofen
Atelier poterie Façonnez votre bol ou mug Waldighofen jeudi 16 avril 2026.
Atelier poterie Façonnez votre bol ou mug
2 rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16 21:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Un moment de détente et de créativité, accessible à tous, où chacun repart avec une pièce personnalisée.
Envie de mettre les mains dans la terre et de créer un objet unique du quotidien ? Cet atelier de poterie vous invite à découvrir le plaisir du modelage en réalisant votre propre bol ou mug.
Guidé pas à pas, vous apprendrez les gestes essentiels pour donner forme à votre création.
Un moment de détente et de créativité, accessible à tous, où chacun repart avec une pièce personnalisée. .
2 rue Nathan Katz Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr
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English :
A moment of relaxation and creativity, accessible to all, where everyone leaves with a personalized piece.
L’événement Atelier poterie Façonnez votre bol ou mug Waldighofen a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Sundgau