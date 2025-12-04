Atelier poterie

Médiathèque Frasne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 14:00:00

fin : 2025-12-04 16:00:00

Date(s) :

2025-12-04 2025-12-11

Ateliers animés par Delphine D’Ô3ter. Modelage d’une pièce et décoration émail. Présence sur les 2 séances. .

Médiathèque Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

English : Atelier poterie

German : Atelier poterie

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier poterie Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS