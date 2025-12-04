Atelier poterie Frasne
Atelier poterie Frasne jeudi 4 décembre 2025.
Atelier poterie
Médiathèque Frasne Doubs
Début : 2025-12-04 14:00:00
fin : 2025-12-04 16:00:00
2025-12-04 2025-12-11
Ateliers animés par Delphine D’Ô3ter. Modelage d’une pièce et décoration émail. Présence sur les 2 séances. .
Médiathèque Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
