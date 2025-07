Atelier Poterie Frazé

Atelier Poterie Frazé mardi 22 juillet 2025.

Atelier Poterie

2 Rue du Huit Mai 1945 Frazé Eure-et-Loir

Début : 2025-07-22 14:00:00

2025-07-22

Venez vous initier ou vous perfectionner en poterie, en réalisant une création personnelle.

Places limitées, sur inscription.

1H d’atelier.

A partir de 5 ans (accompagné d’un adulte)

2 Rue du Huit Mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 lapasserelle@fraze.fr

English :

Come and learn or improve your pottery skills by creating your own personal piece.

Places are limited.

1-hour workshop.

Ages 5 and up (accompanied by an adult)

German :

Lassen Sie sich in die Töpferei einführen oder verbessern Sie Ihre Kenntnisse, indem Sie eine persönliche Kreation herstellen.

Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.

1 Stunde Workshop.

Ab 5 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen)

Italiano :

Venite a imparare o a migliorare le vostre abilità con la ceramica creando qualcosa di vostro gusto.

I posti sono limitati.

laboratorio di 1 ora.

Per bambini dai 5 anni in su (accompagnati da un adulto)

Espanol :

Venga y aprenda o mejore sus habilidades alfareras creando algo propio.

Plazas limitadas.

taller de 1 hora.

Para niños a partir de 5 años (acompañados de un adulto)

