Atelier Poterie Frazé

Atelier Poterie
2 rue du 8 mai 1945 Frazé Eure-et-Loir
Début : 2025-09-24 14:00:00
Venez vous initier ou vous perfectionner en poterie, en réalisant une création personnelle.
Sur inscription.
Places limitées.
1h d’atelier.
12€/personne.
A partir de 5 ans (accompagné d’un adulte).
2 rue du 8 mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 lapasserelle@fraze.fr
English :
Come and learn or improve your pottery skills by creating your own personal piece.
Registration required.
Places limited.
1h workshop.
12/person.
Ages 5 and up (accompanied by an adult).
German :
Lassen Sie sich in die Töpferei einführen oder verbessern Sie Ihre Kenntnisse, indem Sie eine persönliche Kreation herstellen.
Eine Anmeldung ist erforderlich.
Begrenzte Anzahl an Plätzen.
1 Stunde Workshop.
12?/Person.
Ab 5 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen).
Italiano :
Venite a imparare o a migliorare le vostre abilità con la ceramica creando qualcosa di vostro gusto.
È richiesta la registrazione.
Posti limitati.
laboratorio di 1 ora.
12 a persona.
Per bambini dai 5 anni in su (accompagnati da un adulto).
Espanol :
Ven y aprende o mejora tus habilidades alfareras creando algo propio.
Inscripción obligatoria.
Plazas limitadas.
taller de 1 hora.
12 por persona.
Para niños a partir de 5 años (acompañados de un adulto).
