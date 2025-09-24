Atelier Poterie Frazé

Atelier Poterie Frazé mercredi 24 septembre 2025.

Atelier Poterie

2 rue du 8 mai 1945 Frazé Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Venez vous initier ou vous perfectionner en poterie, en réalisant une création personnelle.

Sur inscription.

Places limitées.

1h d’atelier.

12€/personne.

A partir de 5 ans (accompagné d’un adulte).

.

2 rue du 8 mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 lapasserelle@fraze.fr

English :

Come and learn or improve your pottery skills by creating your own personal piece.

Registration required.

Places limited.

1h workshop.

12/person.

Ages 5 and up (accompanied by an adult).

German :

Lassen Sie sich in die Töpferei einführen oder verbessern Sie Ihre Kenntnisse, indem Sie eine persönliche Kreation herstellen.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

1 Stunde Workshop.

12?/Person.

Ab 5 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen).

Italiano :

Venite a imparare o a migliorare le vostre abilità con la ceramica creando qualcosa di vostro gusto.

È richiesta la registrazione.

Posti limitati.

laboratorio di 1 ora.

12 a persona.

Per bambini dai 5 anni in su (accompagnati da un adulto).

Espanol :

Ven y aprende o mejora tus habilidades alfareras creando algo propio.

Inscripción obligatoria.

Plazas limitadas.

taller de 1 hora.

12 por persona.

Para niños a partir de 5 años (acompañados de un adulto).

L’événement Atelier Poterie Frazé a été mis à jour le 2025-09-13 par OTs DU PERCHE