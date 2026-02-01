Atelier poterie

Frazé Eure-et-Loir

2026-02-17 10:00:00

2026-02-24 11:00:00

2026-02-17

Venez vous initier ou vous perfectionner en poterie, en réalisant une création personnelle.

1h d'atelier

12€ par personne

A partie de 5 ans (accompagné)

Sur inscription, places limitées.

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 lapasserelle@fraze.fr

English :

Come and learn or improve your pottery skills, by creating your own personal piece.

