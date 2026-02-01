Atelier poterie Frazé
Atelier poterie Frazé mardi 17 février 2026.
Atelier poterie
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-24 11:00:00
2026-02-17
Venez vous initier ou vous perfectionner en poterie, en réalisant une création personnelle.Familles
1h d’atelier
12€ par personne
A partie de 5 ans (accompagné)
Sur inscription, places limitées. 12 .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 lapasserelle@fraze.fr
English :
Come and learn or improve your pottery skills, by creating your own personal piece.
