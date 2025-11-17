Atelier poterie Granges-Narboz
Atelier poterie Granges-Narboz jeudi 12 mars 2026.
Atelier poterie
Atelier Ô3ter Granges-Narboz Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 14:00:00
fin : 2026-03-12 15:30:00
Date(s) :
2026-03-12 2026-06-04
Ateliers animés par Delphine D’Ô3ter. Réalisation d’une pièce de poterie au tour. .
Atelier Ô3ter Granges-Narboz 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
English : Atelier poterie
German : Atelier poterie
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier poterie Granges-Narboz a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS