Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier poterie Granges-Narboz

Atelier poterie Granges-Narboz jeudi 12 mars 2026.

Atelier poterie

Atelier Ô3ter Granges-Narboz Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 14:00:00
fin : 2026-03-12 15:30:00

Date(s) :
2026-03-12 2026-06-04

Ateliers animés par Delphine D’Ô3ter. Réalisation d’une pièce de poterie au tour.   .

Atelier Ô3ter Granges-Narboz 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93  mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

English : Atelier poterie

German : Atelier poterie

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier poterie Granges-Narboz a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS