Atelier Poterie La Faïencerie Honfleur

Atelier Poterie La Faïencerie Honfleur mardi 28 octobre 2025.

Atelier Poterie

La Faïencerie 30 rue Cachin Honfleur Calvados

Début : 2025-10-28 10:30:00
fin : 2025-10-30 12:00:00

2025-10-28 2025-10-30

Les enfants pourront se familiariser avec la terre lors d’un atelier modelage et décoration.
La Faïencerie 30 rue Cachin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 46 89 88 15  ateliermariecharpentier@gmail.com

English : Atelier Poterie

Children can familiarize themselves with clay in a modeling and decorating workshop.

German : Atelier Poterie

Die Kinder können sich bei einem Modellier- und Dekorationsworkshop mit Ton vertraut machen.

Italiano :

I bambini potranno imparare tutto sull’argilla in un laboratorio di modellazione e decorazione.

Espanol :

Los niños pueden aprender sobre la arcilla en un taller de modelado y decoración.

L’événement Atelier Poterie Honfleur a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Honfleur-Beuzeville