Atelier Poterie La Faïencerie Honfleur
Atelier Poterie
La Faïencerie 30 rue Cachin Honfleur Calvados
Début : 2025-10-28 10:30:00
fin : 2025-10-30 12:00:00
2025-10-28 2025-10-30
Les enfants pourront se familiariser avec la terre lors d’un atelier modelage et décoration.
La Faïencerie 30 rue Cachin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 46 89 88 15 ateliermariecharpentier@gmail.com
English : Atelier Poterie
Children can familiarize themselves with clay in a modeling and decorating workshop.
German : Atelier Poterie
Die Kinder können sich bei einem Modellier- und Dekorationsworkshop mit Ton vertraut machen.
Italiano :
I bambini potranno imparare tutto sull’argilla in un laboratorio di modellazione e decorazione.
Espanol :
Los niños pueden aprender sobre la arcilla en un taller de modelado y decoración.
