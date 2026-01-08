Atelier poterie Labatut

Atelier poterie

Pôle de culture Labatut Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

L »association Trait d’Union vous propose un nouvel atelier poterie animé par Sandrine Miatto, qui vous fera découvrir touts les techniques dont le tournage. Le samedi 2 groupes enfants: 9h30/10h30 et ados adultes 10h30/12h30.

Pôle de culture Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 08 88 traitdunion.labatut@orange.fr

English : Atelier poterie

The Trait d’Union association is offering a new pottery workshop led by Sandrine Miatto, who will introduce you to all techniques, including throwing. Saturday 2 groups: children: 9.30am/10.30pm and teenagers/adults: 10.30am/12.30pm.

