Atelier poterie Labatut

Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
L »association Trait d’Union vous propose un nouvel atelier poterie animé par Sandrine Miatto, qui vous fera découvrir touts les techniques dont le tournage. Le samedi 2 groupes enfants: 9h30/10h30 et ados adultes 10h30/12h30.
Pôle de culture Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 08 88 traitdunion.labatut@orange.fr
English : Atelier poterie
The Trait d’Union association is offering a new pottery workshop led by Sandrine Miatto, who will introduce you to all techniques, including throwing. Saturday 2 groups: children: 9.30am/10.30pm and teenagers/adults: 10.30am/12.30pm.
